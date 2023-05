Duna: Parte 2 ganha trailer e novos nomes no elenco; assista

Além do retorno de Zendaya e Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Javier Bardem e Josh Brolin, as novas adições ao elenco incluem Florence Pugh, Christopher Walken, Léa Seydoux, Austin Butler e Tim Blake Nelson.

A segunda parte de Duna, ganhou seu primeiro trailer, que apresenta Feyd-Rautha Harkonnen vivido por Austin Butler, novo inimigo do protagonista Paul (Timothée Chalamet) e a princesa Irulan Corrino vivida por Florence Pugh, filha do imperador interpretado por Christopher Walken.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.