Distant Lands: Minisssérie da Hora de Aventura ganha trailer; confira

A minissérie do Hora de Aventura, Distant Lands, vai ganhar seu segundo capítulo. Intitulado Obsidian, a atração ganhou um trailer.



O episódio vai ao ar em 19 de novembro nos EUA, e segue os eventos de BMO, lançado em junho deste ano. Na trama Marceline e a Princesa Jujuba, precisam encarar demônios do seu passado para derrotar um inimigo que ressurgiu no Reino Gelado.