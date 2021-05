Disney+ causa revolta com estreia de Cruella

Um dos filmes mais aguardados de 2021, Cruella estreou nesta sexta-feira (21) e junto a ele veio a revolta de alguns assinantes do Disney+.

Isso porque o serviço de streaming da Disney está cobrando uma taxa de nada menos que R$ 69,90, conhecida como Premier Assess, para quem deseja assistir ao longa. O valor é extra à assinatura mensal já paga pelos assinantes.

A situação irritou internautas que desabafaram via Twitter. “Um ódio que tenho é você pagar a p*** do streaming e conteúdo ser Premier Access para você pagar mais caro”, escreveu um. “O que eu acho mais absurdo de cobrar R$70 pra assistir Cruella é que nem se a gente fosse ao cinema, com tela enorme e toda a experiência, o ingresso seria tão caro. Imagina então assistir em um streaming que a gente JÁ PAGA e ainda em casa hahahahah que maluquice”, comentou outra.

O filme anda fazendo muito sucesso entre os críticos e entre os fãs que já puderam assistir, e está disponível não só no serviço de streaming mas também nos cinemas.

Mas quem prefere ficar em casa, especialmente em tempos de pandemia, e não quer pagar os quase R$ 70 cobrados pelo filme no Disney+, pode esperar até julho, quando o filme entra oficialmente no catálogo do Disney+, sem a cobrança extra. Com informações do Metrópoles.