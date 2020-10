Cine Casarão tem exibição gratuita de O Planeta dos Macacos; veja horários

Manaus/AM - A programação no Cine Casarão inicia nesta quarta-feira (14), com a exibição gratuita de ‘O Planeta dos Macacos’ em dois horários: 15h e 18h. O filme, de Franklin J. Schaffner é estrelado pelo ator Charlton Heston e o enredo se baseia na experiência de um astronauta sobrevivente de uma missão espacial, que aterrissa em um planeta igual à Terra e descobre que uma raça de macacos falantes domina e escraviza seres humanos, que são mudos.

Ainda na programação da sala de cinema alternativo, de sexta a domingo, estão as reexibições de ‘Abraço’ e ‘Rogéria’. Os horários que podem ser consultados nas redes sociais ou por meio do (92) 3633-4008.

Protocolos

Vale ressaltar que a sala de exibição do Cine Casarão está funcionando com 50% de sua capacidade, ou seja, apenas 18 lugares. Também está sendo colocada em prática a triangulação de assentos, proporcionando assim o distanciamento seguro.

No intervalo de cada sessão, é feita a aplicação com luz de ozônio e vídeos institucionais, no início dos filmes, são exibidos com o objetivo de reforçar a prevenção contra o novo coronavírus (Covid-19). O uso da máscara é obrigatório.