Casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy chegou ao fim, diz colunista; saiba detalhes

Rodrigo vinha tendo embates com o filho mais velho da cantora, Francisco, ao ponto do rapaz evitar visitar a mãe para não encontrar com o padrasto.

O casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy pode ter chegado ao fim. A separação foi divulgada pela coluna de Thiago Sodré, do O Dia, e mais detalhes foram divulgados por Fábia Oliveira, do Metrópoles.

