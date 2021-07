As Branquelas 2 é confirmado com participação de Paris Hilton

Parece que 'As Braquelas 2' finalmente vai sair do papel. Durante entrevista ao Page Six, Paris Hilton e Nicky Hilton confirmaram que vão aparecer em uma sequência do filme, que ironicamente foi inspirado nas herdeiras do hotel Hilton.

“Quando eu vi Marlon na semana passada, ele realmente perguntou ‘Você e sua irmã estariam interessadas em fazer uma participação especial na parte 2?’ e eu disse, ‘Sim, 100% seria muito divertido “, explicou Paris.

Nicky concordou, dizendo: “Isso seria muito engraçado.”

Os irmãos confirmaram que a inspiração do filme sempre foi as irmãs Hilton. “A história é engraçada. Um dia meu irmão me ligou às 03h e disse: ‘Marlon, devíamos interpretar garotas brancas’ e eu respondi: ‘você está doidão?’. No dia seguinte, ele me mostrou uma revista com Paris Hilton e sua irmã na capa, dizendo que devíamos interpretar garotas como aquelas. Eu entendi imediatamente. Elas eram a porta de entrada para a cultura pop.”, escreveu Marlon em um post no Instagram ao lado de Paris.

A sequência virou promessa há muitos anos, mas nunca aconteceu de fato.