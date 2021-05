Atores de How I Met Your Mother podem aparecer em nova série derivada

Hilary Duff, protagonista de “How I Met Your Father”, spin off de “How I Met Your Mother”, revelou que alguns atores do elenco original podem aparecer na série derivada.

A atriz e cantora de 33 anos contou ao programa The Jes Cagle Show que as produções não são independentes e pelo jeito os fãs poderão matar mesmo as saudades: "Eu não quero revelar tudo e o roteiro definitivamente está mudando um pouco, mas as séries de fato se encaixam. Sabe, tenho esperança de que teremos algumas participações divertidas do elenco original", contou.

"Há ótimos personagens e eu terei uma nova família no set. Há tantas oportunidades para histórias de amor com essa série porque temos a Sophie [protagonista] e então, três caras. Vamos explorar todo aquele caminho de 'qual era o pai?'. E você começa a passar por toda a experiência dela em encontrar o amor, namorar e como é isso no mundo moderno", disse.

A série, que será exibida no serviço de streaming Hulu, mostrará Sophie contando ao filho como conheceu o seu pai, com a narrativa semelhante à de Ted Mosby que conta aos filhos como conheceu a sua mãe.

Hillary Duff será ainda a produtora executiva da série, ao lado dos criadores de HIMYM, Craig Thomas e Carter Bays.

A primeira temporada terá 10 episódios, mas ainda não teve a data de estreia revelada.