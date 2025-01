10 filmes para maratonar nas férias e onde assistir

Uma Família Feliz O suspense psicológico brasileiro com reviravoltas surpreendentes pode ser assistido no Star+.

Férias de fim de ano pedem aquela sessão de cinema em casa, aqui listamos 10 filmes incríveis para assistir com a família, amigos ou com o mozão, incluindo produções nacionais e internacionais que marcaram o ano:

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.