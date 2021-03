Youtube remove vídeos de Bia Kicis por informações falsas sobre Covid-19

"O YouTube tem políticas claras sobre o tipo de conteúdo que pode estar na plataforma e não permite vídeos que promovam desinformação sobre a covid-19", declarou a plataforma do Google, por meio de nota. "Desde o início de fevereiro, analisamos e removemos manualmente mais de 800 mil vídeos relacionados a afirmações perigosas ou enganosas sobre o vírus. É nossa prioridade fornecer informações aos usuários de maneira responsável, por isso continuaremos com a remoção de vídeos que violem nossas regras."

A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) teve seus vídeos removidos do Youtube, neste sábado (06), após promover desinformação sobre a Covid-19 durante uma entrevista com um médico negacionista da pandemia do novo coronavírus, chamado Alessandro Loiola, autor do livro "Covid-19: a fraudemia".

