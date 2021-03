Sistema do Pix sofre instabilidade e usuários reclamam

Em nota, o Banco Central, responsável pelo Pix, confirmou o problema. "informamos que o SPI ficou inoperante das 15h32 às 16h57, afetando os Pix que envolvem clientes de instituições diferentes. As equipes técnicas do Banco Central atuaram prontamente para o rápido restabelecimento do serviço".

De acordo com o Estadão, bancos e instituições financeiras como Banco Inter, Banco do Brasil, Itaú, Nubank, C6, PagSeguro, Banco Pan, PicPay e Banrisul - até o Banco Central (BC) viu aumento nos registros de instabilidade.

O sistema do Pix apresentou instabilidades neste sábado (6), e usuários de vários bancos reclamaram da indisponibilidade do serviço, ou de erro na realização de transações, por volta das 16h (horário de Brasília).

