Youtube remove mais um canal de blogueiro bolsonarista Allan dos Santos

Allan dos Santos já teve o canal Terça Livre removido e o perfil do Instagram saiu do ar.

Em nota o Google informou que o canal foi removido "em cumprimento a uma decisão proferida em processo judicial sob segredo de Justiça". De acordo com o G1, a remoção acontece apenas no Brasil.

