Prevent Senior assina TAC para não distribuir remédios sem eficácia contra Covid-19

A operadora de saúde Prevent Senior se comprometeu em não distribuir o 'kit Covid', com medicamentos sem eficácia comprovada contra a covid-19. A empresa assinou, nesta sexta-feira (22), o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP).

De acordo com a Agência Brasil, o termo inclui o comprometimento em não promover qualquer tipo de estudo para terapia experimental da covid-19, devendo modificar e adequar os procedimentos internos para tratamento da doença, bem como publicar amplamente nos meios de comunicação uma mensagem clara acerca da inconsistência das conclusões de trabalho realizado no ano passado sobre a eficácia do chamado tratamento precoce.

Além disso, a Prevent Senior irá criar o ombudsman para receber reclamações, críticas e sugestões dos beneficiários e dos funcionários.

O MPSP informou que representantes da Associação Paulista de Medicina, do Sindicato dos Médicos de São Paulo e do Instituto de Defesa do Consumidor assinaram o TAC como anuentes do acordo. Pela Prevent Senior, o documento foi chancelado por Fernando Parrillo e Eduardo Parrillo.