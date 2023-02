Xand Avião, Zé Vaqueiro, Mari Fernandez e Nattanzinho se apresentam

Já para o traje do BBB 23, jeans street com grafites coloridos serão distribuídos aos brothers.

Zé Vaqueiro e Nattanzinho fazem sua estreia no reality show. Por sua vez, Xand Avião retorna ao programa em carreira solo. Mari Fernandez se apresenta pela segunda vez no BBB.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.