Domitila se aproxima de Larissa e Fred

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Domitila procurou Fred e Larissa para conversar sobre os rumos do jogo do BBB 23 (Globo). Depois da eliminação de Tina, Domitila conversou para tentar se acertar com a dupla.

DOMITILA: "Continuamos em grupos diferentes, mas acho importante eu procurar as pessoas que pelo observar, possuem valores similares aos meus. Eu me sinto confortável ao conversar contigo e com a Lari. Eu falei isso com o Guimê hoje. Acho que a dinâmica dos grupos vai continuar durante um tempo ainda, mas quero tentar uma aproximação com quem eu sinto que tem valores como os meus"

FRED: "Eu me aproximo de forma mais natural das pessoas. Eu vou falando, brincando, danço e vou deixando. É diferente um pouco de você, que procura essa conexão, pra mim eu deixo acontecer de forma mais natural. É uma coragem que você tem"

DOMITILA: "Com você, essa conexão veio do vídeo do seu filho com o avião, veio da numerologia, e pelos seus posicionamentos no jogo que eu vejo como coerentes. Conversando com você, faz super lógica. Como você mesmo disse, são fases"

LARISSA: "A gente se contradiz muito, a gente erra muito. A gente se culpa muito por coisas que a gente fala. É o tempo inteiro isso. Na nossa vida, a gente passa despercebido, mas aqui a gente sabe que tá tudo gravado. Por isso que esse é um jogo, que a gente mostra que erra, que é humano"

DOMITILA: "Meu maior erro no jogo até agora, no meu ver, foi com o Guimê. No caso do Guimê, eu tomei conclusões precipitadas. Então eu acredito que você tem que aprender com seus erros. Você não pode cometer os mesmos erros e esperar que o jogo mude. Quem tem que mudar é você. Desde então, sempre busco tirar essa dúvida. No seu caso, não foi nem dúvida. Na mudança que tá tendo agora, eu só queria dizer pra vocês que eu vejo em vocês valores e afetos que, daqui duas ou três semanas, se vocês quiserem ter um papo, eu tô aberta. Hoje eu tenho certeza que é importante. Quero estar ali plantando a sementinha do amor, e eu não quero perder o timing"

Os dois conversaram sobre jogo e esclareceram um mal-entendido que Domitila teve com Fred após a primeira Prova do Anjo. "Peguei as dores da Marvvila", disse Domitila. Eles se acertaram ao final.