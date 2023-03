Web acusa Fred de fraude e pede revisão do Quarto Branco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Quarto Branco ainda está sendo comentado nas redes e movimentando o BBB 23. A disputa que ocorreu durante a última quarta-feira (8) vem sendo apontada como irregular, já que Fred, o ganhador, teria mascado chicletes como um truque para se manter acordado.

A web resgatou vídeo que mostra o brother pegando um chiclete, do quarto do líder, antes de ir ao Quarto Branco. Contudo, as cenas da dupla no carro não mostram exatamente Fred mascando o doce, mas somente um plástico sendo levado à boca e sendo mastigado pelo jornalista.

Enquanto isso, Domitila continua no carro. Os internautas colocaram seu nome nos Trending Topics do Twitter ao dizer que a sister é quem merece o prêmio. "Fred ganhou a dinâmica, mas a verdadeira campeã dessa resistência é a Domitila, por estar ali até agora", disse um usuário da rede.

Quando a dinâmica do Quarto Branco foi divulgada, Tadeu Schmidt contou aos telespectadores que o perdedor receberia o castigo de ficar sozinho no cômodo até sua liberação. Domitila recebeu suprimentos ao longo do dia. A sister voltará à casa no próximo programa ao vivo desta quinta-feira (9) e disputará o próximo Paredão.