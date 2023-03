30 horas no Quarto Branco: Domitila tem dor de cabeça e 'gastura' no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com 32 horas no Quarto Branco, Domitila reclamou de dores e disse não estar se sentindo bem na dinâmica do BBB 23 (Globo). A sister segue confinada no cômodo mesmo após a vitória de Fred Desimpedidos.

"Vou ver se tem mais água, preciso hidratar porque tô com dor de cabeça de novo. Eu odeio estragar comida, mas eu acho que por ontem [8] passar o dia inteiro sem comer nada, eu não tô conseguindo digerir, está dando gastura. Fica subindo e descendo", afirma a sister.

Domitila ainda fez um pedido para a produção do programa: "Não façam isso, só coloquem no prato o que eu vou comer. Por um lado não posso jogar fora, mas não posso passar mal aqui nessas condições. Não joguem comida fora, por favor".

Domitila perdeu a prova após dormir e deixar a logo do carro cair. Com isso, Fred Desimpedidos venceu a disputa, conquistando imunidade na semana e levando para casa o carro zero quilômetro.

Como consequência, a ativista social está no nono Paredão da edição -sem direito à Prova Bate-Volta.

Depois que Fred deixou o Quarto, Domitila recebeu um recado do Big Boss: "Atenção, o seu kit de sobrevivência está na despensa. O Quarto Branco para você ainda não terminou".

A modelo não sabe, mas não poderá voltar para a casa até o programa ao vivo desta quinta-feira (9).