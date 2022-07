Vovó fitness diz ter sido vítima de ‘gostosofobia’ em academia

Andréa Sunshine, 53 anos, conhecida como ‘vovó fitness’, relatou ter sofrido ‘gostosofobia’ ao ser impedida por um funcionário de uma academia no Rio de Janeiro de gravar seus treinos.

"Por conta do meu trabalho internacional reconhecido como influencer fitness, estava gravando imagens de mais um dia de treino. Não quero discutir política interna, apesar de achar a deles obsoleta, pois estamos na era digital e todos os simpatizantes e influencers dessa área fazem postagens de suas rotinas em academias espalhadas pelo mundo todo. Mas, sim, o constrangimento preconceituoso de 'gostosofobia'. Talvez, se fosse um homem, a conduta teria sido mais respeitosa e gentil. Me senti diminuída e inferiorizada com todos os olhos virados para mim. A academia estava lotada! Fiquei gelada, sentindo palpitações já que estava com o meu pré-treino ativo e com a adrenalina altíssima”, contou ao jornal Extra.

A influenciadora após o episódio denunciou a academia nos órgãos de defesa do consumidor. "Por que me constranger ainda mais e tornar mais longo o processo? Por que não me chamou em um canto? Ou não me deu um toque discretamente na saída?”.