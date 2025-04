Vitória Strada critica indicação de João Pedro ao Paredão do BBB 25

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O clima do início da Festa Pool Party no BBB 25 neste sábado (12) não é um dos mais animados. Emparedada pelo líder João Pedro, Vitória Strada ainda não engoliu a justificativa do brother para colocá-la no 16º Paredão. Em conversa com Diego Hypolito, a atriz apontou uma implicância do participante desde o início do jogo com ela.

Vitória deixou claro com o ginasta que não gostou do discurso. "Quando o João Pedro falou para o Tadeu que o motivo para me colocar no Paredão era 'porque ela é meu embate direto' me deu vontade de dizer na hora 'porque você que quis, né?'. Nunca tive absolutamente nada com ele desde o início. Ele que criou esse embate", lembrou a atriz.

Ela relembrou algumas discussões. "Foi, tipo assim, ele encasquetou comigo e eu devolvi. É muito louco como existem coisas que se formam aqui e aí você vai esquentando, vai pegando. E é uma forma de não se comprometer com outras pessoas, sabe?", comentou.

Diego prestou a atenção no desabafo da atriz, que disputa a permanência da casa com Renata e Vinícius. "Não tem jeito. Nós dois fomos escolhidos por ele e o João Gabriel. Não tem muito o que fazer", observou.