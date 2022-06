Vítimas de enchentes em PE receberão auxílio emergencial de R$ 1,5 mil

O prefeito também anunciou um reajuste de 50% no auxílio moradia, que passará de R$ 200 para R$ 300. A Câmara Municipal do Recife repassou R$ 15 milhões da própria verba para socorrer o caixa da prefeitura.

Ontem à tarde, o prefeito do Recife, João Campos, anunciou um auxílio de R$ 1 mil, também pagos em uma única parcela, a famílias inscritas no CadÚnico que moram em áreas de risco e de alagamento reconhecidas pela Defesa Civil local.

Batizada de Auxílio Pernambuco, a ajuda de R$ 1,5 mil será paga às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nos 31 municípios que decretaram situação de emergência. O projeto do auxílio prevê um aporte de R$ 123 milhões do governo estadual, que repassará o dinheiro diretamente às prefeituras, que farão o cadastro das famílias desalojadas e desabrigadas.

