Vítimas de acidente com ônibus em São Paulo foram arremessadas e mutiladas

As vítimas que morreram no trágico acidente entre um ônibus e um caminhão na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, estão sendo veladas nessa quinta-feira (25) em dois ginásios na cidade de Itaí, de onde eram os trabalhadores.

A maioria são jovens com idade entre 18 e 30 anos, todos são funcionários de uma empresa têxtil e estavam a caminho do trabalho quando tudo aconteceu. O Corpo de Bombeiros informou hoje que o ônibus foi rasgado na lateral e por isso, a maioria dos passageiros foram arremessados na pista e morreram com o impacto do lançamento.

Outras ficaram presas entre as ferragens do ônibus e o resgate delas foi minucioso para evitar que outras lesões acontecessem, muitas tiveram membros decepados. No total, 41 pessoas morreram, sendo um o motorista do caminhão e 40 passageiros do ônibus, 10 pessoas sobreviveram e estão internadas em unidades diferentes.

Uma delas contou que o ônibus tentou ultrapassar um caminhão e acabou atingindo outro que vinha na pista contrária. A polícia está investigando as circunstâncias da tragédia, mas já tem certeza de que a ultrapassagem teria sido a causa da colisão.

O motorista do ônibus sobreviveu, mas o do caminhão morreu no hospital. A esposa dele contou que ele não possui habilitação para caminhão e tinha apenas a habilitação provisória de carro, por isso, costumava ser acompanhado por um colega que era habilitado.