Vítima fazia aniversário no dia do estupro e conhecia Robinho

A jovem albanesa que acusa o jogador Robinho e mais cinco amigos dele de estupro coletivo fazia aniversário no dia do crime, que aconteceu em uma boate de Milão, na Itália. Na sentença que condenou o atacante em primeira instância, consta que a vítima foi à boate Sio Café acompanhada de duas amigas, para comemorar o seu aniversário e por lá confraternizar com os brasileiros.



Em depoimento, ela disse que conhecia pelo menos três dos envolvidos, e tinha conhecido o jogador dois anos antes, em 2011, também em uma boate em Milão. A jovem contou que quando conheceu Robinho em 2011, o jogador colocou a mão dela em seu abdômen e tentou lamber o seu seio.



Outro trecho da sentença diz: "A garota junto com suas amigas [...] foi a uma boate brasileira chamada Sio Café [...] para comemorar seu aniversário. A garota tinha se juntado com um grupo de amigos brasileiros, conhecidos de uma de suas amigas.".



"A jovem havia combinado com [amigo de Robinho] com quem estava diretamente em contato; já o conhecia desde o ano anterior porque tinha ido com ele ao aniversário de Robinho, em fevereiro de 2012, no clube "ChiMiAma". A garota já conhecia Falco, embora nunca tivesse visto os outros dois amigos.".



Também na sentença, a albanesa que mora na Itália com a família desde os 14 anos, relata que se viu sozinha no camarim do músico Jairo Chagas, com seis brasileiros, e quatro meses depois, denunciou o estupro. Ela afirma ser amiga próxima de um dos condenados, Ricardo Faico.



Uma das conversas interceptadas da investigação mostra Falco dizendo a Robinho que ouviu a jovem dizer que ele "era seu amigo e deveria tê-la ajudado".



Em sua defesa, Robinho diz que fez sexo oral com a mulher, mas de forma consensual. Ele recorreu da condenação e o julgamento em segunda instância ocorre em dezembro, na Itália.