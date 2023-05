Vídeo: Vítima de acidente cai da maca durante resgate dos bombeiros

Completamente imobilizado, o homem cai com o rosto para o asfalto, para o desespero dos bombeiros, que rapidamente recolhem a vítima de volta para a maca, só que dessa vez passam a carregar ao invés de utilizar as rodas de transporte.

A maca de transporte parece engatar em algo no chão, fazendo o suporte se retrair e ocasionando a queda do paciente momentos antes de ele ser colocado na ambulância.

