Vídeo registra intensa aglomeração em abertura de loja no Pará

No dia em que o Brasil atinge a marca de 150 mil vítimas da Covid-19, um vídeo da inauguração de uma loja da Havan em Belém, Pará, na manhã deste sábado (10), viralizou nas redes sociais pela intensa aglomeração de clientes, alguns sem máscara.

A abertura das portas, marcada para as 9h, foi registrada pela gravação. Enquanto parte da multidão se acotovela para entrar no estabelecimento, outra parte permanece do lado de fora, sem sinal de respeito às normas de distanciamento social.



A loja de número 150 da franquia está localizada na avenida Augusto Montenegro, bairro Mangueirão.



No dia 1º de outubro, houve aglomeração e empurra-empurra na inauguração de um supermercado Baratão da Carne na avenida Torquato Tapajós, em Manaus.