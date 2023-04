Vídeo registra disparos contra torcedor do Fluminense morto após Fla-Flu

O momento dos disparos no torcedor que morreu, aparentemente parece ser execução. pic.twitter.com/aGOtqnvq0c — Central do Flu (@CentralFlu02) April 2, 2023

Um torcedor do Fluminense, de 40 anos, foi morto na noite de sábado (1º), após o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, disputado entre Flamengo e Fluminense no Maracanã. Um vídeo registrou o momento dos disparos em um bar no entorno do estádio, no Rio de Janeiro.

A vítima foi identificada como Thiago Leonel Fernandes da Motta. Outra vítima foi hospitalizada, conforme a Polícia Civil. O bar estava lotado no momento dos tiros e ao menos nove disparos foram ouvidos.

O inspetor de Polícia Penal, Marcelo de Lima, é o principal suspeito pela morte. Ele estava em serviço e foi preso em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e tentativa de assassinato.

O motivo do crime seria por conta de uma discussão entre os envolvidos.