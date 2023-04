PF resgata argentinos em situação de escravidão; um era menor

Um homem, que estava responsável pelas atividades, foi preso em flagrante por redução à condição análoga a de escravo, previsto no artigo 149 do Código Penal. Ele foi conduzido à Polícia Federal em Caxias do Sul e será encaminhado ao Sistema Penitenciário, permanecendo à disposição da Justiça Federal.

Policiais federais, militares e fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego se deslocaram até o local indicado e encontraram os trabalhadores, acampados na mata, em condições insalubres, sem água potável, sem banheiros e sem energia elétrica, em condições insalubres e totalmente desassistidos.

As diligências iniciaram após a Polícia Federal receber informações da Brigada Militar de que trabalhadores que atuavam no corte de lenha em uma propriedade rural haviam sido abandonados pelos empregadores e estavam sem recurso para alimentação e estadia.

A Polícia Federal (PF), durante ação de apoio ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), resgatou, na noite de sábado (1º), quatro trabalhadores argentinos em condição análoga a escravidão, no município de Nova Petrópolis. Uma das vítimas é menor de idade.

