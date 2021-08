Vídeo: reféns são usados como 'escudo' em carros de criminosos em Araçatuba

Nas redes sociais, vídeos mostram o momento em que as pessoas são usadas no carros para evitar confronto com a polícia. De acordo com o G1, não há informações de feridos.

Um grupo criminoso fez reféns e usou as vítimas como escudo, em cima do carro dos suspeitos, durante assalto à agência bancária, em Araçatuba, interior de São Paulo. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (30) e aterrorizou os moradores.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.