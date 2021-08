SP: quadrilha ataca bancos e faz reféns em Araçatuba; pelo menos 3 pessoas morrem

A Polícia Militar também orientou que a população local não saia de casa. Segundo a força, pelo menos dez carros foram utilizados na ação. Ainda de acordo com a PM, algumas entradas da cidade foram fechadas pela quadrilha para evitar que reforços policiais cheguem ao local. O Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) de São José do Rio Preto, cidade a 151 km de Araçatuba, foi uma das unidades acionadas para auxiliar no caso.

Homens fortemente armados invadiram e atacaram pelo menos três agências bancárias do centro de Araçatuba, a 521 km de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 30. De acordo com a Polícia Militar (PM), pelo menos três pessoas morreram.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.