Vídeo: Queiroga faz gesto obsceno para protesto de brasileiros em Nova York

A comitiva de Bolsonaro já havia observado uma manifestação de brasileiros nesta segunda-feira, durante um jantar na casa da embaixador brasileiro na ONU. Bolsonaro acenou, enquanto o ministro do Turismo, Gilson Machado, sorriu e apontou o celular para o grupo. Queiroga também acenou. Veja no vídeo abaixo.

É possível ver no vídeo que os manifestantes também fizeram gestos obscenos aos integrantes do veículo.

Em um vídeo postado nas redes sociais, Queiroga aparece em um micro-ônibus que transportava a comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que irá discursar nesta terça-feira (21) na abertura da Assembleia Geral da ONU, e percebe a manifestação numa rua da cidade americana. Ele levanta-se do banco do veículo e aponta o dedo médio para o grupo, chacoalhando as mãos sem parar.

