Vídeo: Palco desaba com influencer e banda de forró em festa junina

Um palco desabou na noite de sexta-feira (24), durante a apresentação de uma banda de forró em uma festa junina em Ipirá, na Bahia. Todo momento foi registrado.

Palco desaba durante festa junina em Ipirá pic.twitter.com/UWSQmldaZS — Aratu On (@aratuonline) June 25, 2022

No momento do acidente estavam no palco os músicos e o influencer Darley Felipe, que dançava no palco no momento do desabamento, e explicou a situação nas suas redes sociais. Ele contou que caiu em pé no chão e usou uma barra de ferro para se equilibrar.

Já o coordenador da festa, confirmou que ninguém se feriu no acidente. Segundo ele, o palco cedeu porque um ferro da estrutura rompeu.