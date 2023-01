Vídeo mostra gambá comendo cadáver no IML; Polícia Civil se pronuncia

"A instituição instaurou sindicância para apurar as circunstâncias em que o animal acessou aquele ambiente. O cadáver já havia sido necropsiado e não houve qualquer prejuízo para a elaboração do laudo. Vale reforçar que todos os corpos que dão entrada no Instituto Médico Legal são tratados com respeito e que este vídeo não representa a realidade do local, se tratando de uma situação excepcional e não previsível", dizia a nota da Polícia Civil.

Gambá é flagrado comendo parte de corpo no IML do RJ pic.twitter.com/IicbTwV49K

Um vídeo mostra um gambá comendo parte de um cadáver no Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (6). O G1 teve acesso ao vídeo completo, mas por conta das imagens fortes, o conteúdo não foi publicado na integra.

