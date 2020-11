Vídeo: Criança ‘gira no ar’ durante atropelamento e sai ilesa

Um vídeo onde uma criança ‘voa' em um atropelamento por um carro na cidade de Busque, em Santa Catarina, vem surpreendendo internautas.

Criança ‘gira no ar’ durante atropelamento e sai ilesa pic.twitter.com/kAltJn9Am8 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 14, 2020

As imagens foram gravadas pelas câmeras de uma loja e mostra o momento em que ela arremessada e gira no ar antes de cair no chão. Em seguida, ele levanta sozinho e sai caminhando.

Segundo apuração de um site Globo, o Corpo de Bombeiros, ele teve ferimentos nos braços, na perna e na cabeça, mas não teve lesão grave. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde e liberado após ser atendido.