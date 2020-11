Vídeo: criança é atropelada por carro e sai andando após acidente

Um menino de apenas 9 anos de idade ficou ferido após ser atropelado por um carro na rua Santos Dumont, bairro Santa Terezinha, Brusque, no Vale do Itajaí, na tarde de quinta-feira (12).

Criança atingida por carro sai andando após acidente em Santa Catarina pic.twitter.com/yqGCkWTtn6 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 14, 2020

Segundo um site de notícias do Globo, o acidente foi registrado por uma câmera de segurança e mostra o momento em que a criança é arremessada e gira no ar antes de cair no chão. Em seguida, ele levanta sozinho e sai caminhando.

O menino foi atropelado no momento em que saiu correndo da calçada para atravessar. As imagens mostram um pedestre socorrendo o menino, o motorista do veículo envolvido no acidente também para no local para prestar socorro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e disse que o menino teve ferimentos nos braços, na perna e na cabeça, mas não teve lesão grave. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde e liberado após ser atendido.