Vídeo: Corrida entre cavalos e motos termina com cachorro morto e mulher com braço quebrado

Uma corrida entre cavalos e motos resultou em tragédia em uma praia que fica no limite entre as cidades Peruíbe e Itanhaém, no litoral de São Paulo. Um vídeo mostra o momento em que um cachorro e uma mulher são atropelados. Corrida entre cavalos e motos termina com cachorro morto e mulher com braço quebrado pic.twitter.com/aVQGvVY3Ra — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 31, 2021 De acordo com o Conselho de Proteção e Bem Estar Animal da cidade, o cachorro acabou morrendo no local. Já a mulher ficou com o braço quebrado. No vídeo, é possível ver que ela e o cachorro estão tranquilos na faixa de areia na praia, quando acabam sendo atingidos pelo motociclista e o homem montado no cavalo. O condutor da moto também cai e fica ferido. Outras pessoas que estão na praia correm para prestar apoio a ele e a mulher. De acordo com a prefeitura de Peruíbe, essa prática de corridas ilegais sempre acontece na praia, principalmente envolvendo cavalos, e ações para fiscalizações são constantes nessa região, que faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA) e é acesso para aldeias indígenas Tapirema e Awa porungawa Djú.

