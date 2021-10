Vídeo: Carro desgovernado atropela pessoas durante briga generalizada

A gravação não mostra o que teria iniciado a briga entre as pessoas que estavam em um bar. Pessoas que viram a ação criminosa, disseram que condutor do veículo não estava na confusão, mas que teria atropelado as pessoas propositalmente.

Briga generalizada no interior do Acre termina com atropelamento grave pic.twitter.com/uw0wvyuiCX

Testemunhas gravaram o momento em que pessoas são atropeladas por um carro desgovernado, durante uma confusão generalizada. O fato aconteceu na madrugada deste sábado (2), no Centro de Senador Guiomard, interior do Acre.

