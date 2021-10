Carro invade barreira em ato contra Bolsonaro e atropela manifestante

A vereadora Dani Portela (Psol) contou que testemunhou o crime: "Ela estava sangrando bastante. [...] Ele [o motorista] furou a barreira, atropelou ela, que ficou em cima do capuz, e derrubou ela. Depois que ela caiu, ele botou o carro por cima dela. Aparentemente proposital. [...] Ela estava com dificuldade de mexer tornozelo e quadril e sangrando muito. [...] A gente não acredita que seja um acidente", afirmou a vereadora ao G1.

