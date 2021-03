Vídeo: caminhão-tanque explode em BR e motorista morre na hora

O motorista Anderson Barbosa da Silva, de 36 anos, morreu após um acidente de caminhão na BR-396, em Estrela, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, no sábado (13). O acidente chamou atenção com imagens da explosão do veículo.

Um caminhão que transportava combustível explodiu, na manhã deste sábado, em Estrela, no Vale do Taquari.

A explosão aconteceu após o caminhão tombar na BR-386.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo era um caminhão tanque de combustível que carregava óleo diesel, pertencente à transportadora Lambari. O motorista morreu no local. Ainda segundo a PRF, a possibilidade inicial é que o motorista tenha perdido o controle da direção e colidido com a estrutura da ponte.

Dois homens que passavam pelas proximidades e estavam filmando outras coisas acabaram registrando o acidente.

Conforme o portal local Gaucha ZH, o motorista trabalhou como radialista por mais de 10 anos no interior do Rio Grande do Sul, e trabalhava há cerca de 4 anos como motorista de caminhão. Ele estava há apenas 2 meses na nova empresa.