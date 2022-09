Vídeo: Calçada cede e homem é engolido por buraco

O arquiteto Pedro Mendes contou que foi um susto grande. "Sofri lesões no braço, pernas e costas. Mas por sorte consegui ficar apoiado no meio fio e não aconteceu nada mais greve, poderia ter sido com uma criança ou idoso", contou ao NE2.

