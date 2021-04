Vídeo: Cabeleireiro ateia fogo em prefeitura após medidas restritivas

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem incendeia a prefeitura de Ribeirão Branco, em São Paulo. O crime aconteceu nessa quinta-feira (1º).

O homem identificado com um cabeleireiro da cidade, de 46 anos, foi preso em flagrante na casa dele. O fogo foi controlado por funcionários de um mercado e danificou paredes da entrada do prédio.

Homem toca fogo em prefeitura pic.twitter.com/DDAHsMvvv5 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) April 2, 2021

Não havia funcionários na prefeitura no momento do incêndio por causa do ponto facultativo.

Segundo o G1, o cabeleireiro afirmou na delegacia que incendiou o local irritado com o decreto de medidas restritivas adotados pela prefeitura.

“Estamos passando por um momento difícil em todo país, mas nada justifica violência, vandalismo ou qualquer outro ato criminoso como este para tentar intimidar o trabalho que vem sendo realizado de forma séria e legal no município. Reiteramos nossa tristeza, revolta e repúdio ao ato cometido por pessoas desprovidas de qualquer compreensão do que seja a importância de uma sociedade harmônica”, informou a prefeitura em sua página no Facebook.