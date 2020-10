Vídeo: Bolsonaro diz que virou 'boiola' ao tomar refrigerante maranhense

Jair Bolsonaro foi duramente criticado nesta quinta-feira (29) durante sua visita oficial ao Maranhão. Isto porque enquanto caminhava, o presidente provou do Guaraná Jesus, refrigerante de cor rosa e que é típico do estado, e disparou: "Agora eu virei boiola. Igual maranhense, é isso?”.

Bolsonaro afirma que virou "boiola igual maranhense" após beber um pouco de Guaraná Jesus, refrigerante tradicional do Maranhão, de cor rosa. pic.twitter.com/9fFbyx7uST — jairmearrependi (@jairmearrependi) October 29, 2020

De acordo com o Uol, Bolsonaro, que estava sem máscara em meio à aglomeração, continuou a insistir na piada homofóbica: ”Guaraná cor-de-rosa do Maranhão aí, quem toma esse guaraná aqui vira maranhense”, disse, mostrando a bebida.

O Governador do Maranhão, Flávio Dino, se manifestou nas redes sociais e afirmou que vai processar o presidente: "Bolsonaro veio ao Maranhão com sua habitual falta de educação e decoro. Fez piada sem graça com uma de nossas tradicionais marcas empresariais: o guaraná Jesus. E o mais grave: usou dinheiro público para propaganda política. Será processado", finalizou Dino.