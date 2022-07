Vídeo: Baleia jubarte persegue barco e deixa pescadores em pânico

O vídeo rapidamente repercutiu nas redes sociais. Nas imagens, um dos pescadores grava a baleia seguindo a embarcação. "Ô Jesus! Olha aqui, do lado da gente. Acelera aí que se não vai dar ruim. Só Jesus mesmo, meu pai amado. Negócio tá feio, tá atacando a gente. Ela voltou pra atacar a gente, tá vendo? Já tomei dois remédios pra pressão cedo. Tá querendo atacar a gente. Deu outra porrada no barco de novo", afirmou o pescador.

Um vídeo mostra uma baleia jubarte "perseguindo" um barco de pescadores, que ficaram em pânico com a atitude do animal, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.