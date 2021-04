Vereador abre caixão de morto com suspeita de covid antes de enterro

O vereador WilIam Farias, do PT de Minas Gerais, virou alvo de uma investigação após abrir o caixão de um idoso de 92 anos, que havia morrido com suspeita de covid-19. O episódio aconteceu no último domingo (25) e o idoso morreu na noite anterior.

Com o atestado de óbito nas mãos, o parlamentar alegou que o documento não registrava covid e que a família não teve o direito de velar o ente querido usurpado sem razão alguma.

A cena ocorreu no cemitério de Santa Bárbara, onde a vítima estava prestes a ser enterrada. Na ocasião, William pediu que gravassem tudo. Com uma faca nas mãos, ele abriu o caixão e ainda tocou no saco que envolvia o corpo.

O vereador bradava que enterrar daquela forma uma pessoa que não teria morrido de covid, era falta de respeito com o cidadão. Os familiares acompanhavam tudo e apoiavam o político.