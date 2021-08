Veneno de cobra brasileira tem molécula que inibe o coronavírus

Veneno de cobra brasileira, da espécie Jararacuçu, tem molécula que inibe o vírus da Covid-19, é o que aponta os pesquisadores do Instituto de Química (IQ) da Unesp.

“Nós encontramos um peptídeo que não é tóxico para as células, mas que inibe a replicação do vírus. Com isso, se o composto virar um remédio no futuro, o organismo ganharia tempo para agir e criar os anticorpos necessários, já que o vírus estaria com sua velocidade de infecção comprometida e não avançaria no organismo”, explica Eduardo Maffud Cilli, professor do IQ e um dos autores do trabalho.

De acordo com a Unesp, a molécula extraída do veneno da cobra inibiu em 75% a capacidade do vírus se multiplicar em células de macaco. Os resultados obtidos no trabalho geraram um artigo que foi publicado na última semana na revista científica internacional Molecules.