Venda de 24 marcas de azeite é suspensa pelo Governo Federal

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) suspendeu a venda de 24 marcas de azeite devido a irregularidades como adulteração, contrabando e fraude. Os produtos foram retirados de supermercados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Ceará, e foram considerados impróprios para consumo. De acordo com o Mapa, o azeite é o segundo alimento mais fraudado do mundo, e a fiscalização foi motivada pelo aumento do consumo durante as festas de final de ano. A fraude mais comum na fabricação do azeite é a mistura de óleo de soja com corantes e aromatizantes artificiais que simulam o produto original. O azeite de oliva refinado também é comercializado como azeite extra virgem, enganando o consumidor. A pasta divulgou as marcas proibidas e alertou que os supermercados que comercializarem esses produtos podem ser multados em até R$ 532 mil. Marcas proibidas: - Alcazar - Alentejano - Anna - Barcelona - Barcelona Vitrais - Castelo dos Mouros - Coroa Real - Da Oliva - Del Toro - Do Chefe - Épico - Fazenda Herdade - Figueira da Foz - Ilha da Madeira - Monsanto - Monte Ruivo - Porto Galo - Porto Real - Quinta da Beira - Quinta da Regaleira - Torre Galiza - Tradição - Tradição Brasileira - Valle Viejo

