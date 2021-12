Veja os 20 nomes de bebês mais populares no Brasil em 2021

A Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen) divulgou as listas dos nomes de bebês mais registrados no Brasil em 2021, com Miguel e Helena liderando o ranking* dos mais comuns. Os nomes Miguel e Helena já estão no segundo ano consecutivo no topo da lista, dessa vez com 28,3 mil e 21,8 mil registros, respectivamente. O crescimento da escolha de nomes curtos ou bíblicos foi também destaque entre os nomes femininos. Entre os nomes que mais ganharam posições entre 2020 e 2021, está Gael, que pulou de 10º lugar no ano passado para o 3º neste ano. Nomes mais registrados (femininos e masculinos)

1. Miguel (28.301)

2. Arthur (26.655)

3. Gael (23.973)

4. Heitor (22.368)

5. Helena (21.890)

6. Alice (20.381)

7. Theo (19.863)

8. Laura (18.448)

9. Davi (18.304)

10. Gabriel (17.159)



Nomes femininos mais registrados

1. Helena (21.890)

2. Alice (20.381)

3. Laura (18.448)

4. Maria Alice (14.677)

5. Valentina (11.643)

6. Heloísa (11.355)

7. Maria Clara (10.980)

8. Maria Cecília (10.850)

9. Maria Julia (10.235)

10. Sophia (10.163)



Nomes masculinos mais registrados

1. Miguel (28.301)

2. Arthur (26.655)

3. Gael (23.973)

4. Heitor (22.368)

5. Theo (19.853)

6. Davi (18.304)

7. Gabriel (17.159)

8. Bernardo (15.935)

9. Samuel (15.563)

10. João Miguel (13.254) *O ranking usa a base de dados dos 7.658 Cartórios de Registro Civil - presentes nas 5.570 cidades brasileiras e está disponível no Portal da Transparência do Registro Civil.

