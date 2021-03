Vencedor da Mega da Virada tem até hoje para buscar prêmio de R$162 milhões

Os prêmios que não são resgatados dentro do prazo determinado pela Caixa Econômica Federal são integralmente destinados ao Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

O valor foi sorteado pela Caixa no dia 31 de dezembro de 2020 e foi recorde, chegando a R$ 325,2 milhões. Um dos vencedores, fez a aposta em Aracaju, em Sergipe e já retirou seu prêmio dentro do prazo máximo de 90 dias.

