Valores do FGTS emergencial devem retornar para conta dos trabalhadores

Os valores do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não foram movimentados e por isso, devem retornar para a conta dos trabalhadores nesta segunda-feira (30) devidamente corrigidos. A informação foi confirmada pela Caixa Econômica após divulgar um balanço que aponta que cerca de R$ 7,9 bilhões foram creditados nas contas Poupança Social Digital e não foram movimentados.

De acordo com o Sistema Globo, os trabalhadores ainda podem ter acesso ao saque, cujo valor é de até R$ 1.045, no entanto, deverão solicitar pelo aplicativo do FGTS, entre 7 e 31 de dezembro, para que a Caixa transfira novamente o valor a ser sacado para a conta digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. O saque emergencial poderá ser utilizado em transações eletrônicas, saque em espécie ou transferência, sem custo, para outras contas.

O Saque Emergencial FGTS foi criado para auxiliar os brasileiros no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.