Criminosos fazem reféns e provocam terror durante assaltos em Criciúma

Criminosos fortemente armados espalharam terror na cidade de Criciúma, em Santa Catarina, madrugada desta terça-feira (1º). Eles invadiram agências bancárias, arrombaram caixas eletrônicos, provocaram incêndios, usaram trabalhadores da prefeitura como 'escudo humano' para bloquear ruas e acessos à cidade. Além de disparar diversos tiros contra a polícia.

De acordo com o Sistema Globo, o ataque durou mais de uma hora e a prefeitura pediu reforço policia de municípios vizinhos e também para cidades do Rio Grande do Sul. Na ação, um policial militar e um vigilante ficaram feridos. No entanto, nenhum suspeito foi preso até o momento.

TIROTEIO EM CRICIÚMA 01h26



Praça do Congresso. Bandidos atirando em carros que circulam pelas ruas. pic.twitter.com/XmEfi0GzpP — Criciúma Play (@CriciumaPlay) December 1, 2020

Bastante assustados, os moradores publicaram diversos vídeos nas redes sociais, onde mostram a ação dos criminosos que começou por volta de meia-noite. Nas imagens é possível ver alguns trabalhadores da prefeitura de reféns.

O prefeito Clésio Salvaro divulgou um vídeo e pediu que os moradores fiquem em casa enquanto a PM aguarda reforço de outras cidades da região. Assista;