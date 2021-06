Valdemiro Santiago decide tomar vacina após morte de irmão por covid

O líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, também falou sobre morte e disse que tem a missão de preparar as pessoas para esse momento: "Olha, eu digo o seguinte. Fui chamado há 41 anos para preparar pessoas para a morte, ou seja, é até a única certeza que você tem até conhecer a verdade, a palavra. Todo mundo que nasce, se entende por gente, sabe que vai morrer, não é verdade?", indagou .

Nessa terça (29), Valdemiro disse em entrevista ao portal A Cidade On, que não confia na vacina, mas que iria tomá-la por questão de obediência: “"Vou me vacinar, com certeza. Não que eu confie na vacina, só confio em Deus. Até porque eu devo obediência também, não é?".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.