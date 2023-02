'Vai fazer de tudo para me f*der', diz Nicácio sobre sister

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em conversa com Gabriel Santana e Domitila na área externa do BBB 23, Fred Nicácio falou sobre as intenções de Bruna Griphao com ele ao longo do jogo.

Na última dinâmica da Discórdia, a atriz escolheu o médico como "pessoa que se esconde no jogo" e relembrou que o brother mentiu ao falar que viu uma cena de Amanda e Cara de Sapato direto do Quarto Secreto.

Sobre o assunto, Nicácio comentou com seus aliados do Quarto Fundo do Mar:

"A Bruna vai fazer de tudo para me f*der. Olha o nível de raiva que ela tá de mim. Há três semanas me colocando no Jogo da Discórdia. Mesmo com o evento do Cris que f*deu o psicológico dela, ela não quis dar flecha pra ele".

No papo, o médico ainda pediu para Gabriel e Domitila se atentarem aos movimentos da atriz.

Nicácio: "Eu sei que vocês têm um relacionamento legal com ela, e tem que ter mesmo porque é um jogo, vocês não tem que criar inimizade com ninguém..."

Nicácio: "Mas gostaria de pedir que vocês se atentassem às movimentações dela em relação a mim"