Bruna alerta sobre comportamento de Ricardo no BBB 23

No game, Ricardo e Cezar trocaram xingamentos e acusações. O biomédico disse que o enfermeiro "se esconde atrás dos outros" e, em resposta, Black afirmou que "não consegue engolir o rival" no confinamento.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante uma conversa na área externa do BBB 23, após o último Jogo da Discórdia, Bruna Griphao alertou Ricardo sobre o comportamento do brother na dinâmica.

